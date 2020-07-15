عام / المغرب تعيد فتح المساجد الكبرى للصلوات الخمس باستثناء صلاة الجمعة
الأربعاء 1441/11/24 هـ الموافق 2020/07/15 م واس
الرباط 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليو 2020 م واس
أعادت المغرب اليوم فتح المساجد الكبرى لأداء الصلوات الخمس باستثناء صلاة الجمعة، وذلك بعد إغلاق استمر أكثر من ثلاثة أشهر بسبب تفشي جائحة كورونا.
وأشارت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية إلى أن فتح المساجد يخضع للشروط الوقائية المقررة، المتمثلة في التقيد الصارم بالإجراءات الصحية، والتباعد بين المصلين مع إغلاق المساجد مباشرة بعد انتهاء كل صلاة.
وأكدت عدم السماح بإقامة دروس الوعظ والإرشاد والكراسي العلمية في المرافق التابعة للمساجد.
// انتهى //
21:46ت م
0233