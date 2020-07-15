الباحة 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليو 2020 م واسوقعت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم تراحم الباحة اتفاقية مع صندوق موظفي سابك الخيري برّ , وذلك لدعم مشروع السلة الغذائية لعام 2020م، الذي تنفذه اللجنة بواقع 40 سلة كل شهرين لـ 40 أسرة من الأسر المسجلة.وقدم رئيس اللجنة خالد بن محمد آل نسيلة شكره وتقديره لصندوق موظفي سابك الخيري على مبادرتهم الإنسانية والوطنية نحو فئةٍ يجب علينا مساعدتهم والوقوف معهم من خلال دعمهم مشروع السلال الغذائية الذي يستهدف الأسر المحتاجة والأشد حاجة والمستفيدة من خدمات تراحم الباحة، لتخفيف العبء المالي عليهم.وأكد أن اللجنة تسعى إلى توقيع عدد من الاتفاقيات والشراكات مع القطاع الحكومي والخاص من أجل تعزيز دور تلك القطاعات للإسهام في تحقيق رسالة اللجنة وأهدافها، واستكمال ما تقدمه من جهود على مدار العام في إيصال المساعدات العينية والغذائية لأسر السجناء، إضافة إلى مساعدة السجناء والمفرج عنهم على إكسابهم المهارات التطويرية والقدرات وتهيئتهم ليصبحوا أشخاصا نافعين لخدمة أنفسهم وتذليل جميع المعوقات لإنجاح العملية الإصلاحية .// انتهى//21:47ت م0234