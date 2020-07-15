محايل 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليو 2020 م واساستقبل محافظ محايل عسير المكلف علي بن ابراهيم الفلقي بمكتبه اليوم، أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، يرافقه رئيس بلدية محافظة محايل سعيد بن علي حافظ, وذلك خلال زيارته التفقديه لمحافظة محايل ومشروعاتها البلدية.ونوقشت خلال اللقاء احتياجات المحافظة من الخدمات التنموية والارتقاء بمستوى الخدمات البلدية فيها وسرعة الإنجاز بما يتوافق مع المعايير والمواصفات المعمول بها، وفق توجيهات سمو أمير المنطقة بتقديم كل ما يحتاجه المواطن.وأكد أمين منطقة عسير أن المشروعات البلدية بالمحافظة تحظى باهتمام سمو أمير المنطقة، كما أنه يحرص للوقوف على تلك الاحتياجات بنفسه والعمل على تلبيتها لتحقيق تطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله -.// انتهى //21:49ت م0235