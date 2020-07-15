الخرطوم 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليو 2020 م واسقال وزير الثقافة والإعلام السوداني فيصل محمد صالح: إن المرحلة الأولى لتحقيق السلام اكتملت بعد اجتماعات مطولة من المفاوضات وأن النقاط الست الخلافية التي جاء وفد الجبهة الثورية للخرطوم لمناقشتها قد اتفق عليها جميعاً.وأشار فيصل في تصريحات صحفية عقب جلسة مجلس الوزراء السوداني اليوم، إلى تدخل رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك واجتماعه مع مختلف القوى السياسية ووفد الوساطة ووفد الجبهة الثورية القادم للخرطوم.وكشف عن ابتعاث إلى دولة الجنوب للمشاركة في توقيع الاتفاقية مع الجبهة الثورية ومناقشة وضع الترتيبات الأمنية، مؤكداً حق جوبا في استضافة التوقيع النهائي بعد المفاوضات التي استمرت شهوراً طويلةً بذلت فيها حكومة جنوب السودان ووفد الوساطة جهودا كبيرة فى تقريب وجهات النظر بين الطرفين.// انتهى //21:53ت م0237