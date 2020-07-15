محايل 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليو 2020 م واستفقد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي اليوم, بلدية رجال ألمع, والخدمات البلدية المقدمة للمواطنين والمستفيدين.والتقى الحميدي بعدد من منسوبي البلدية يتقدمهم رئيس البلدية سعيد بن علي آل مصمع لبحث سير العمل، ومتطلبات المرحلة المقبلة، وبرامج البلدية لتعزيز الخدمات البلدية المقدمة من خلال تسهيلها على المراجعين حرصًا منه على راحتهم وإنهاء الإجراءات المتعلقة بهم بأسرع وقت ممكن.وناقش أمين منطقة عسير بحضور رئيس البلدية, سبل تعزيز العمل البلدي في نطاق خدمات البلدية، كما اطلع على تقرير مفصل عن جهود البلدية الذاتية.وحث الموظفين على خدمة المراجعين وبذل المزيد من الجهد والعطاء لمواكبة خطة التحول البلدي لتحقيق توجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية, مشيراً إلى أن خطة التفقد تهدف إلى تحقيق تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة للارتقاء بمستوى جودة الحياة، وتعزيز البعد الإنساني في مدن وحواضر المملكة بما يواكب احتياجات المواطنين والمقيمين.// انتهى //22:31ت م0240