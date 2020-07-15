طرابلس 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليو 2020 م واسأعلنت السفارة الأمريكية في ليبيا أن القائم بالأعمال جوشوا هاريس اجتمع رفقة المدير القُطري للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية جون بينيل، بوزير التخطيط في حكومة الوفاق الليبية الطاهر الجهمي لإجراء مراجعة شاملة لأوجه التعاون بين الولايات المتحدة وليبيا في إطار مذكرة النوايا بين البلدين الموقعة بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة التخطيط في أكتوبر 2019م.وقالت السفارة الأمريكية: إن الاجتماع الذي عقد عبر دوائر الفديو المغلقة، استعرض التقدم المحرز فيما يتعلق بالتعاون الفني في برامج المساعدة الخارجية، ووفّر منتدى لدراسة الأولويات الإستراتيجية.وأشار القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية في ليبيا هاريس إلى أنّ الولايات المتحدة استثمرت أكثر من 715 مليون دولار لدعم الشعب الليبي منذ عام 2011م، مع التركيز على دعم المؤسسات والمجتمعات الليبية في تعزيز الاستقرار الوطني والاعتماد على الذات، حسب ما ورد في بيان للسفارة.// انتهى //22:32ت م0241