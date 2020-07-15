الأمم المتحدة 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليو 2020 م واسخصصت الأمم المتحدة من الصندوق المركزي للاستجابة في حالات الطوارئ 5.2 مليون دولار لمساعدة المجتمعات المحلية في بنغلاديش على الاستعداد وحماية نفسها على وجه السرعة من الفيضانات.وأوضح بيان صادر من الأمم المتحدة اليوم أن وكالات الأمم المتحدة بدأت باتباع نهج مبتكر للتعامل مع الفيضانات الشديدة في بنغلاديش التي تغمر ربع البلاد في معدلها السنوي، حيث تستخدم الوكالات أحدث البيانات والتحليلات التنبؤية لتوقع الفيضانات الموسمية قبل حدوثها، ما يمنحها الوقت الكافي لمساعدة السكان.وأفاد البيان أنه في الرابع من يوليو، أظهر "النظام العالمي للتوعية بالفيضانات" (GloFAS) في تنبؤاته للأيام العشرة المقبلة احتمالات كبيرة لتعرّض المناطق على طول نهر "جامونا" لفيضان شديد بين 14 إلى 16 يوليو.وأشار البيان إلى تخصيص المبلغ لثلاث وكالات مشاركة وهي منظمة الأغذية والزراعة، وبرنامج الأغذية العالمي وصندوق الأمم المتحدة للسكان، لتمكين الوكالات الأممية من الاستعداد لتوزيع النقود وأعلاف الماشية وبراميل التخزين وحزمات النظافة والكرامة.وأشار المنسق الأممي في حالات الطوارئ، مارك لوكوك، إلى أن مثل هذه الابتكارات هي بمثابة الضوء الساطع في واقع إنساني قاتم، مفيداً أن التقدم في البيانات والتحليلات يعني أنه يمكننا توقع الكثير من الأزمات واتخاذ إجراءات بمجرد معرفتنا بقدوم المشكلة.ولفت النظر إلى أن توقع الأزمات يسهم في إنقاذ المزيد من الأرواح وسيكون أقل كلفة، كما أنه أكثر كرامة بكثير لمن يتلقون المساعدات.// انتهى //22:32ت م0243