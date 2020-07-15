رفحاء 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليو 2020 م واسنظمت إمارة منطقة الحدود الشمالية, مسائية الرؤية التي قدمتها جامعة منطقة الحدود الشمالية، ونُفّذت في محافظة رفحاء أمس بمسرح مركز الاحتفالات بهدف رفع الوعي بمستهدفات رؤية 2030.وأوضح وكيل الجامعة للجودة والتطوير ومستشار رئيس الجامعة الدكتور نايف بن فوزي الرويلي أن تنفيذ مسائية الرؤية يأتي بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية وفق مستهدفات رؤية 2030, شارحاً مستهدفات الجامعة و مؤشرات الأداء والمشاريع الجامعية، وإنشاء مكتب PMO مؤشرات الأداء للجامعة، مشيراً إلى أن عدد ساعات التطوع بلغت 28824 ساعة تطوع، وتستهدف الجامعة 35000 متطوع.وتناول الدكتور نايف الرويلي مشروعات الجامعة وفق رؤية 2030 من حيث توجه الجامعة الإستراتيجي والخطة الإستراتيجية للجامعة 2020 - 2025م، وركائز الهيكلة التنظيمية، ومشروع تطوير الهيكل الإداري، ومؤشر الإنتاج العلمي، وتوزيع الاستشهادات المرجعية ضمن شبكة العلوم.فيما تحدث وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور فراس بن محمد المدني عن المجال الأكاديمي وهيكلة البرامج والتخصصات، وسمات طلاب جامعة الحدود الشمالية، والتعليم الإلكتروني، والتعليم عن بُعد .واختتم الدكتور المدني حديثه ببرنامج القبول الجامعي 1441 - 1442هـ الذي بيّن أن عدد خريجي الثانوية العامة بالمنطقة 6818 طالبا وطالبة، وأن الطاقة الاستيعابية للجامعة 4610 طلاب وطالبات، فيما بلغت الكليات والتخصصات الحالية بالجامعة 16 كلية.وفي ختام المسائية أجاب متحدثو الجامعة على أسئلة الحضور واستفساراتهم.// انتهى //22:53ت م0252