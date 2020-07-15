عام / غانا تسجل 264 إصابة جديدة بفيروس كورونا
الأربعاء 1441/11/24 هـ الموافق 2020/07/15 م واس
أكرا 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليو 2020 م واس
سجلت غانا 264 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 25 ألفاً و 252 إصابة مؤكدة.
وأفادت السلطات الصحية في غانا حول الوضع الوبائي لفيروس كورونا اليوم أن عدد المتعافين من هذا الوباء ارتفع إلى 21 ألفاً و 391 شخصاً.
وتحدثت هذه المصادر أنه لم تسجل أية حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليستقر العدد عند 139 وفاة.
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23:18ت م
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