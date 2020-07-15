نيويورك 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليو 2020 م واسسجلت أسعار النفط اليوم ارتفاعاً بمقدار اثنين في المئة، بعد هبوط مخزونات الخام في الولايات المتحدة بشكل حاد، وبيانات أولية واعدة بشأن لقاح محتمل لكوفيد-19.وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 89 سنتاً، أي مايعادل 2.1 في المئة لتسجل عند التسوية 43.79 دولارا للبرميل.وارتفعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 91 سنتاً، أي مايعادل 2.3 في المئة، لتبلغ عند التسوية 41.20 دولارا للبرميل.// انتهى //23:18ت م0255