رفحاء 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليو 2020 م واستكثف بلدية لينة بمنطقة الحدود الشمالية جولاتها الرقابية الميدانية التفتيشية المسائية على المنشآت الغذائية المختلفة للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية وسلامة الأغذية، ضمن حملة غذاؤكم أمانة التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية للتأكد من سلامة المواد الغذائية.وأكدت بلدية لينة أنها مستمرة في تنفيذ الجولات الرقابية، بهدف مراقبة عمل المحال المعنية ببيع المواد الغذائية المختلفة للحفاظ على الصحة العامة.// انتهى //23:24ت م0257