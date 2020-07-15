اقتصادي / الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع
الأربعاء 1441/11/24 هـ الموافق 2020/07/15 م واس
واشنطن 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليو 2020 م واس
أغلقت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية اليوم على ارتفاع.
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي قبيل إغلاق تداوله 227.51 نقطة، أي مايعادل 0.85 في المئة، إلى 26870.10 نقطة، بينما صعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي مرتفعا 29.04 نقطة، أي مايعادل 0.91 في المئة ليغلق عند 3226.56 نقطة.
وصعد المؤشر ناسداك المجمع 61.91 نقطة، أي مايعادل 0.59 في المئة، إلى 10550.49 نقطة.
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