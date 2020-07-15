واشنطن 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليو 2020 م واسأغلقت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية اليوم على ارتفاع.وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي قبيل إغلاق تداوله 227.51 نقطة، أي مايعادل 0.85 في المئة، إلى 26870.10 نقطة، بينما صعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي مرتفعا 29.04 نقطة، أي مايعادل 0.91 في المئة ليغلق عند 3226.56 نقطة.وصعد المؤشر ناسداك المجمع 61.91 نقطة، أي مايعادل 0.59 في المئة، إلى 10550.49 نقطة.// انتهى //23:29ت م0259