الرياض 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليو 2020 م واسرفع معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - على الثقة الملكية بتعيينه نائباً لوزير الخارجية بمرتبة وزير.وقال معاليه في تصريح لوكالة الأنباء السعودية:" إن هذه الثقة الكريمة ستعزز البذل والعطاء لخدمة قيادتنا ووطننا الغالي"، مشيراً إلى أن الدبلوماسية السعودية تعمل بكل طاقتها وبإخلاص وثقة بقيادة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية لتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة، والأسرة الدبلوماسية السعودية تضع مصالح الوطن ورؤيته الطموحة للحاضر والمستقبل نصب أعينها.وسأل معالي نائب وزير الخارجية الله عز وجل أن يمده بالعون والتوفيق للقيام بمسؤولياته وتأدية مهامه.// انتهى //23:42ت م0261