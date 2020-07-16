طرابلس 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليو 2020 م واسعبرت وزيرة الخارجية الإسبانية أرانتشا غونزاليس لايا اليوم عن أملها في استئناف المحادثات السياسية وفق مخرجات برلين، مؤكدة دعم إسبانيا لحكومة الوفاق الليبية.جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جمع الوزيرة الإسبانية بوزير الخارجية بحكومة الوفاق الليبية محمد الطاهر سيالة، وتطرق إلى آخر تطورات الأوضاع في ليبيا، حسب بيان وزارة الخارجية الليبية.وأشار البيان إلى مناقشة الجانبين «العمل على تفعيل التعاون الثنائي بين البلدين على كل المستويات السياسية والاقتصادية، بالإضافة للتنسيق الكامل لمجابهة انتشار فيروس كورونا والاستفادة من التجربة الإسبانية للحد من انتشاره في ليبيا».وأشار سيالة خلال الاتصال إلى تحسن الأوضاع الميدانية، وبدء العودة التدريجية للحياة جنوب العاصمة طرابلس.// انتهى //00:03ت م0262