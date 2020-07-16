تونس 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليو 2020 م واسقرر رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ الذي قدم في وقت سابق اليوم استقالته إلى الرئيس التونسي، إعفاء وزراء حركة النهضة من مهامهم وهم: أحمد قعلول، ومنصف السليتي، ولطفي زيتون، وأنور معروف، وعبد اللطيف المكي، وسليم شورى.وقد كلف الفخفاخ: الحبيب الكشو بمهام وزير الصحة بالنيابة، وفاضل كريم بمهام وزير النقل بالنيابة، وغازي الشواشي بخطة وزير التجهيز بالنيابة، وأسماء السحيري بخطة وزيرة الشباب والرياضة بالنيابة، وشكري بلحسن بخطة وزير الشؤون المحلية بالنيابة، ولبنى الجريبي بخطة وزيرة التعليم العالي بالنيابة.// انتهى //00:56ت م0268