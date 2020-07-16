تونس 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليو 2020 م واسأوقفت وحدات من الجيش والحرس البحري التونسيين 79 مهاجراً غير شرعي بشواطئ محافظة صفاقس وسط البلاد.وأفاد الناطق الرسمي باسم إقليم الحرس البحري بالوسط الرائد علي العياري في تصريح له اليوم بضبط المهاجرين في عرض شواطئ محافظة صفاقس وهم في طريقهم لاجتياز الحدود البحرية التونسية خلسة بالاتجاه الأراضي الأوروبية.ولفت نفس المصدر الانتباه إلى مصادرة مركبتين وثلاثة محركات بحرية خارجية، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية في شأن المهاجرين.// انتهى //00:59ت م0269