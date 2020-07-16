كيب تاون 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة في جمهورية جنوب أفريقيا تسجيل 12757 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 311 ألفاً و 49 إصابة مؤكدة في البلاد.وأضاف بيان صادر عن وزارة الصحة اليوم، حول الوضع الوبائي اليومي لفيروس كورونا أن عدد المتعافين ارتفع إلى 160 ألفاً و 693 شخصاً، لافتاً الانتباه إلى تسجيل 4453 حالة وفاة بهذا الوباء.وبهذه الأرقام واصلت جنوب أفريقيا تصدرها الدول الأفريقية من حيث عدد الإصابات بهذا الفيروس.// انتهى //01:00ت م0270