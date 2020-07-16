نيويورك 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليو 2020 م واسحذر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، المستثمرين في مشروعين روسيين لأنابيب الغاز الطبيعي، من أنهم قد يواجهون عقوبات، مع سعي‭‭ ‬‬إدارة ترامب إلي كبح النفوذ الاقتصادي للكرملين في أوروبا وتركيا.وقال بومبيو في تصريح صحفي اليوم: إن المستثمرين الأوروبيين في مشروع خط أنابيب "نورد ستريم 2" وفرع لخط أنابيب "ترك ستريم"، قد يتعرضون لخطر عقوبات بموجب قانون أمريكي صدر في عام 2017م .وأشار إلى أن ذلك يعد تحذيراً صريحاً إلى الشركات التي تساعد وتشجع مشروعات لنفوذ خبيث لروسيا، بأنه لن يكون هناك تسامح معها، وستقع تحت طائلة العقوبات الأمريكية.// انتهى //01:03ت م0273