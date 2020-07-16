سياسي / وزير الخارجية الأمريكي يحذر المستثمرين في مشروعين روسيين لأنابيب الغاز من مواجهة العقوبات الأمريكية

الخميس 1441/11/25 هـ الموافق 2020/07/16 م واس
  • Share on Google+

نيويورك 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليو 2020 م واس
حذر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، المستثمرين في مشروعين روسيين لأنابيب الغاز الطبيعي، من أنهم قد يواجهون عقوبات، مع سعي‭‭ ‬‬إدارة ترامب إلي كبح النفوذ الاقتصادي للكرملين في أوروبا وتركيا.
وقال بومبيو في تصريح صحفي اليوم: إن المستثمرين الأوروبيين في مشروع خط أنابيب "نورد ستريم 2" وفرع لخط أنابيب "ترك ستريم"، قد يتعرضون لخطر عقوبات بموجب قانون أمريكي صدر في عام 2017م .
وأشار إلى أن ذلك يعد تحذيراً صريحاً إلى الشركات التي تساعد وتشجع مشروعات لنفوذ خبيث لروسيا، بأنه لن يكون هناك تسامح معها، وستقع تحت طائلة العقوبات الأمريكية.
// انتهى //
01:03ت م
0273