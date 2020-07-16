واشنطن 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليو 2020 م واسأعرب مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي، عن تعجبه من انتقاص البيت الأبيض لمصداقيته، داعياً إلى ضرورة وضع حد للخلافات بشأن طريقة مكافحة البلاد لجائحة فيروس كورونا.وقال فاوتشي في تصريح صحفي اليوم: إن أحد الأمور التي تشكّل جزءاً من المشكلة الحالية، هي الانقسامات السائدة الآن التي تجعل من إجراء حوار يتضمن تقييماً أميناً لما جرى بشكل صحيح، أمراً في غاية الصعوبة.وحث فاوتشي، الإدارة الأمريكية بأن تعيد البلاد النظر في سياسات مكافحة المرض، وأن تعترف بأن الأمور لا تسير حالياً بشكل صحيح، داعياً لضرورة التركيز على مكافحة الوباء.وكان البيت الأبيض قد نشر مطلع الأسبوع، قائمة تتضمن تصريحات أدلى بها فاوتشي في وقت مبكر من تفشي الجائحة، وتبيّن أنها خاطئة مع تطور فهم العلماء للمرض، فيما أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أنه يقدر إسهام فاوتشي، لكنه لا يتفق دائماً معه.// انتهى //01:08ت م0276