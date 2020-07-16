الرياض 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليو 2020 م واسنظمت تطوير لتقنيات التعليم "تيتكو" لقاءً خاصاً بالنظام الإلكتروني "مسارك" تحت عنوان "كيف تختار تخصصك الجامعي" عبر جلسة افتراضية عن بعد لمدة ساعتين قدمها 4 متخصصين في مجال التعليم والتطوير.وهدف اللقاء إلى اكتشاف السمات الشخصية ونقاط القوة والتعرف على الميول الأكاديمي المتوافق مع نمط الشخصية والتعرف على مهن المستقبل الواعدة.واستهدف اللقاء الطلاب المتخرجين من المرحلة الثانوية لهذا العام والمقبلين على المرحلة الجامعية التي تعيش مرحلة التقديم حالياً.// انتهى //01:08ت م0277