بوجوتا 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليو 2020 م واسأجرى الرئيس البيروفي مارتن فيزكارا اليوم تعديلاً وزارياً حيث قام بتغيير معظم أعضاء حكومته، ومن بينهم رئيس الوزراء، بعد أن أثرت الحصيلة الكبيرة للإصابات بفيروس كورونا في البلاد على شعبيته.وسيترأس رئيس الوزراء وزير الدفاع السابق بيدرو كاتيريانو الحكومة المعدلة ليحل محل فيسينتي زيبالوس.كما تم تعيين الدبلوماسي ماريو لوبيز وزيراً للخارجية، واحتفظت وزيرة الصحة بيلار مازيتي بمنصبها.يذكر أن بيرو سجلت أكثر من 330 ألف إصابة بفيروس كورونا، لتحتل المركز الخامس عالمياً من حيث عدد الإصابات.// انتهى //01:14ت م0279