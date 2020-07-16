الرياض 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليو 2020 م واسفشل ليفربول المتوّج بلقبه الأول منذ ثلاثة عقود في تحطيم الرقم القياسي لمانشستر سيتي بعدد النقاط المسجلة في موسم واحد، بعد خسارته على أرض ارسنال 1-2 اليوم في المرحلة 36 من الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.وكان فريق ليفربول يمني النفس بالوصول إلى رصيد سيتي البالغ 100 نقطة في موسم 2017-2018، بيد أن رصيده تجمد عند 93 نقطة قبل مباراتين على ختام الدوري.فعلى ملعب "الامارات" في شمال لندن، افتتح ليفربول التسجيل عبر السنغالي ساديو مانيه عند الدقيقة ( 20 )، مترجماً عرضية من الجهة اليسرى بعد هجمة منسقة بين البرازيلي روبرتو فيرمينو والظهير الاسكتلندي اندرو .وعادل أرسنال النتيجة من خطأ بإرجاع الكرة للمدافع الهولندي فيرجيل فان دايك استغله الفرنسي الكسندر لاكازيت مراوغا الحارس ثم مسدداً في المرمى الخالي، عند الدقيقة (32).ومن خطأ ثان لدفاع ليفربول من رمية تماس لروبرتسون والحارس البرازيلي اليسون بيكر، وصلت الكرة من لاكازيت إلى لاعب ارسنال ريس نلسون سددها قوية الذي قوية مسجلا هدف الفوز لفريقه عمد الدقيقة (44).وواصل مانشستر سيتي الوصيف نتائجه الايجابية محققا انتصاره الثالث تواليا بفوزه 2-1 على ضيفه بورنموث، فيما عزز توتنهام آماله باحتلال أحد المراكز الأوروبية بفوزه على مضيفه نيوكاسل 3-1.وحقق سيتي فوزه السادس منذ استئناف الدوري إثر توقف قسري بسبب فيروس كورونا المستجد، مقابل خسارتين ليرفع رصيده إلى 75 نقطة بفارق 18 نقطة مؤقتاً عن ليفربول و12 عن تشلسي (الثالث) ، فيما تلقى بورنموث نكسة في سعيه للبقاء في دوري الأضواء فتجمد رصيده عند 31 نقطة في المركز الثامن عشر.وعزز توتنهام آماله باحتلال أحد المراكز الاوروبية، بفوزه على مضيفه نيوكاسل 3-1.ورفع النادي اللندني رصيده إلى 55 نقطة في المركز السابع مؤقتاً متخلفاً بنقطة عن ولفرهامبتون الذي سقط في فخ التعادل 1-1 مع بيرنلي في مباراة أقيمت في التوقيت ذاته، وأربع نقاط عن مانشستر يونايتد الخامس ومثلها عن ليستر سيتي الرابع (يفصل بينهما فارق الاهداف).// انتهى //01:20ت م0281