لشبونة 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليو 2020 م واستوج بورتو بلقب الدوري البرتغالي لكرة القدم للمرة التاسعة والعشرين في تاريخه هذا الموسم، عقب فوزه الثمين 2 / صفر على ضيفه سبورتنج لشبونة الأربعاء في قمة مباريات المرحلة الثانية والثلاثين للمسابقة.وارتفع رصيد بورتو، الذي حقق فوزه الخامس على التوالي في المسابقة، إلى 79 نقطة في الصدارة، بفارق ثماني نقاط أمام أقرب ملاحقيه غريمه التقليدي بنفيكا، وذلك قبل مرحلتين على نهاية المسابقة هذا الموسم.وسيظل بورتو متربعا على الصدارة، حتى حال خسارته في مباراتيه المتبقيتين في المسابقة هذا الموسم أمام ضيفه موريرينسي ومضيفه سبورتنج براجا، وفوز بنفيكا في المرحلتين القادمتين.في المقابل، تجمد رصيد سبورتنج لشبونة، الذي تلقى خسارته التاسعة في المسابقة هذا الموسم، عند 59 نقطة في المركز الثالث.وافتتح دانيلو بيريرا التسجيل لبورتو في الدقيقة 64، في حين تكفل النجم المالي موسى ماريجا بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 90 .// انتهى //02:24ت م0284