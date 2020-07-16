الرياض 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليو 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:بأمر الملك: تعيين نائبين لوزيري «الخارجية» و«الإسكان» ومديراً عاماً لمعهد الإدارةالقيادة تهنئ رئيس بولندا بإعادة انتخابهفيصل بن مشعل يوجه بتسمية ميدان بـ«أبطال البلديات» في القصيمأمير الباحة: رجال الأمن بثوا الثقة بين الناسأمير حائل يتسلم التقرير الأمني لمواجهة «كورونا»أمير الشرقية ونائبه يلتقيان القنصل الأميركيوزير الداخلية يبحث الخطط الأمنية والوقائية والصحية للحجأمين الرياض يوجّه بسرعة إنجاز خمسة مشروعات جنوبي العاصمةهدية سعودية إلى بريطانيا لمكافحة كوروناالمملكة تواصل مكافحة الإرهاب.. وتصنف ستة أسماء دعمت داعشتباشير الخير تتواصل.. 5488 حالة تعافٍالمملكة تطلق «معرض الدفاع العالمي».. مارس 2022قرار بدعم «السعودية» بطائرات متوسطة للمناطق الأقل سكاناًمطالبة ديوان المحاسبة بتطوير تقنيات المراجعة الإلكترونيةهيئة حقوق الإنسان.. ثلاث مبادرات للتواصل الدوليالإيديولوجيا الحوثية.. تفخيخ لعقول الأطفال وتحريف لمعنى الإنسانيةعباس يؤكد لجونسون استعداده للتفاوض بمجرد وقف مخطط الضمالسودان يطرح مسودة اتفاق سد النهضةحراك جزائري لوقف إطلاق النار في ليبيا// يتبع //06:01ت م0003