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الخميس 1441/11/25 هـ الموافق 2020/07/16 م واس
الرياض 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليو 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
بأمر الملك: تعيين نائبين لوزيري «الخارجية» و«الإسكان» ومديراً عاماً لمعهد الإدارة
القيادة تهنئ رئيس بولندا بإعادة انتخابه
فيصل بن مشعل يوجه بتسمية ميدان بـ«أبطال البلديات» في القصيم
أمير الباحة: رجال الأمن بثوا الثقة بين الناس
أمير حائل يتسلم التقرير الأمني لمواجهة «كورونا»
أمير الشرقية ونائبه يلتقيان القنصل الأميركي
وزير الداخلية يبحث الخطط الأمنية والوقائية والصحية للحج
أمين الرياض يوجّه بسرعة إنجاز خمسة مشروعات جنوبي العاصمة
هدية سعودية إلى بريطانيا لمكافحة كورونا
المملكة تواصل مكافحة الإرهاب.. وتصنف ستة أسماء دعمت داعش
تباشير الخير تتواصل.. 5488 حالة تعافٍ
المملكة تطلق «معرض الدفاع العالمي».. مارس 2022
قرار بدعم «السعودية» بطائرات متوسطة للمناطق الأقل سكاناً
مطالبة ديوان المحاسبة بتطوير تقنيات المراجعة الإلكترونية
هيئة حقوق الإنسان.. ثلاث مبادرات للتواصل الدولي
الإيديولوجيا الحوثية.. تفخيخ لعقول الأطفال وتحريف لمعنى الإنسانية
عباس يؤكد لجونسون استعداده للتفاوض بمجرد وقف مخطط الضم
السودان يطرح مسودة اتفاق سد النهضة
حراك جزائري لوقف إطلاق النار في ليبيا
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