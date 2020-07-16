وقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( الإجراءات الصارمة لردع تجاوزات إيران ) : لا يزال الـنظام في إيران يصر علـى مواصلـة سلوكه الـعدواني في المنطقة والـذي من شأنه تهديد الأمن الإقليمي والـدولـي على حد سواء من خلال إمداد أذرعه الإرهابية بالدعم والأسلحة لارتكاب المزيد من الاعتداءات والـتجاوزات لـكل الـقوانين الـدولـية والمبادئ الإنسانية، وتحديدا في اليمن، حيث تعاني المناطق التي لا تزال تحت سيطرة الحوثي من تدهور الأوضاع الإنسانية، نتيجة استمراره في جرائمه واعتدائه على الأرواح والممتلكات، ناهيك عن الخروقات التي لا تتوقف الميليشيات الحوثية عن المضي في تنفيذها؛ امتثالا لأوامر النظام في طهران، وتحقيقا لأجنداته المشبوهة في المنطقة.وبينت : تجديد مجلـس الـوزراء، في جلسته الاعتيادية التي عقدت عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله-، إدانته واستنكاره الـشديدين لاستمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، في إطلاق الصواريخ البالستية، والطائرات دون طيار المفخخة، تجاه المملكة بطرق متعمدة تستهدف المدنيين والأعيان المدنية، بوصفها أعمالا إرهابية وعدائية ومحاولات فاشلة تتنافى مع القانون الـدولـي الإنساني وقواعده العرفية، وتأكيده على كفاءة الـقوات المشتركة للتحالف في التصدي لهذه الهجمات الإرهابية والوحشية في ظل رفضها الاستجابة لمبادرة وقف إطلاق النار التي أعلنها تحالف دعم الشرعية في اليمن.وواصلت : وما صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العقيد الركن تركي المالكي بأن الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت مساء يوم الـثلاثاء الموافق (14 يوليو 2020 م) صاروخاً بالستياً من الداخل اليمني وسقط وسط الأعيان المدنيه والمدنيين بمدينة (مأرب).// يتبع //06:02ت م0005