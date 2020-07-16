الخرطوم 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليو 2020 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم رفض السودان لأية إجراءات أحادية الجانب يتخذها أي طرف، خصوصا مع استمرار جهود الاتحاد الأفريقي ورئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، للتوصلإلى توافق ما بين الدول الثلاث حول - سد النهضة الإثيوبي- في النقاط الخلافية العالقة.ونقلت صحف الصباح عن وزير الثقافة والإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة السودانية فيصل محمد صالح، قوله إن النقاط الستة الخلافية التي جاء وفد الجبهة الثورية للخرطوم لمناقشتها قد تم الاتفاق والتوافق عليها جميعا.وأبرزت تأكيد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أهمية استمرار الخدمات التي تقدمها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا )، لأمن واستقرار المنطقة.وأشارت صحف الخميس إلى توثيق تقرير حقوقي صادر عن مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان 311 حالة انتهاك ارتكبتها الميليشيات، بحق المدنيين في محافظة تعز خلال النصفالأول من 2020.وعرجت على تكليف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قوات عسكرية برية وبحرية بالسيطرة على المنافذ الحدودية مع إيران والكويت والمطلة على الخليج.وأولت الصحف اهتماما بمناقشة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس في اتصال هاتفي ، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الوضع الحالي في ليبيا.// انتهى //09:34ت م0014