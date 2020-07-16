القاهرة 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليو 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، مطالبة مصر للحكومة الأثيوبية بتقديم إيضاح رسمي عاجل بشأن مدى صحة ما تردد إعلاميا عن بدء ملء خزان سد النهضة.وسلطت الضوء على توافق الرئيس عبدالفتاح السيسي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اتصال هاتفي بينهما أمس على أهمية تقويض التدخلات الخارجية غير الشرعية في الأراضي الليبية، والتي تستخدم الميليشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية لصالح أهدافها على حساب الاستقرار في ليبيا والأمن الإقليمي.وتحدثت عن اجتماع وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي، أمس مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول كينيث ماكينزي، ومناقشتهما عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء التطورات الإقليمية والدولية، فضلا عن جهود القوات المسلحة المصرية في مجال تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.وأشارت إلى المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري أكد أن الساعات المقبلة ستشهد معركة كبرى في محيط سرت والجفرة بمشاركة أطراف عربية وأجنبية بعد رصد تحركات كبيرة لميليشيات "الوفاق" وتركيا في محيط المدينتين.ونوهت الصحف إلى أن رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخاخ تقدم باستقالته أمس للرئيس قيس سعيد بعد مساع برلمانية من جانب تكتل حركة النهضة لسحب الثقة، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء التونسي أعلن إقالة جميع وزراء حركة النهضة بوصفه رئيسا لحكومة تسيير الأعمال.ولفتت صحف مصر الانتباه إلى أن هناك حالة استنفار إسرائيلي غير مسبوق على الحدود اللبنانية، منوهة إلى أن قائد المنطقة الوسطي في الجيش الأمريكي الفريق أول كينيث ماكينزي حذر حزب الله من أي عمل عسكري ضد إسرائيل، لأن ذلك سيكون خطأ كبيرا ولن تكون نهايته جيدة للبنان والحزب.// انتهى //10:25ت م0020