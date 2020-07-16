بيت لحم 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليو 2020 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ، خمسة فلسطينيين ، من مناطق مختلفة من محافظة بيت لحم.وأفادت مصادر أمنية فلسطينية في بيت لحم ، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت كلًا من، محمد صالح أبو عكر من مخيم عايدة شمالًا، وعيسى محمد الهريمي من منطقة وادي معالي وسط بيت لحم، ومحمد خالد عياد من قرية ارطاس جنوبًا، وسعيد أحمد عودة ومحمد مصطفى نباهين من جبل هندازة شرق بيت لحم ، وذلك بعد أن داهمت منازل ذويهم وقامت بتفتيشها .// انتهى //10:26ت م0021