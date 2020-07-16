بغداد 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليو 2020 م واساهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم بالزيارة التفقدية التي قام بها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى مدينة البصرة جنوب العراق أمس ،والتي تخللها عقد جلسة لمجلس الوزراء ،مبرزة ماتمخض عن الزيارة والجلسة من قرارات وإجراءات.وتناولت صحف اليوم قرار مجلس النواب تشكيل لجنة نيابية للتحقيق بالعقود المبرمة خلال السنوات السابقة لتطوير المنظومة الكهربائية ،والأموال التي صرفت في هذا المجال، والأسباب التي حالت دون تحقيق هذا الهدف.وتناولت الصحف إعلان الحكومة عزمها اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لمنع التجاوزات المالية، ومحاربة الفساد في جميع المنافذ الحدودية، مركزة على تأكيد رئيس الوزراء على حماية الحرم الجمركي في الموانئ العراقية كافة من قبل قوات عسكرية، ومنع أي قوة أو جهة تحاول الدخول إليه عَنْوة.وعرجت صحف الخميس على الزيارة الرسمية لوزير الخارجية الفرنسي" جان إيف لودريان" لبغداد اليوم "بحسب بيان الخارجية العراقية "،منوهة بالمحاور التي سيتناولها لودريان أثناء مباحثاته مع المسؤولين العراقيين .// انتهى //10:32ت م0022