رام الله 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليو 2020 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم أقوال رئيس دولة فلسطين محمود عباس: "إنه ورغم مواجهتنا لجائحة كورونا، لن ندخر جهدا لحماية مدينة القدس والمقدسيين، وسنعمل كل ما هو ممكن لدعمها، والحفاظ عليها، ولن نسمح لأحد أن يعبث بأملاكها".وسلطت الصحف الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منزلاً في بلدة جبل المكبر بمدينة القدس المحتلة، ومسكنًا زراعيا في بلدة دورا جنوب الخليل، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 11 فلسطينيًا من الضفة الغربية، غالبيتهم من محافظة رام الله والبيرة.وأولت صحف الصباح اهتمامًا ،بتأكيدات العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أهمية استمرار الخِدْمات التي تقدمها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، لأمن المنطقة واستقرارها.وأوردت مطالبة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، مؤسسات المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياتها لردع إسرائيل، ومسائلتها، وإلزامها بواجباتها كسلطة مُعتقِلة، والضغط عليها لإطلاق سراح الأسير المريض كمال أبو وعر فوراً، والإفراج عن جميع الأسرى المرضى، وكبار السن، والأطفال، والنساء، ومن قاربت محكوميته على الانتهاء، والإفراج عن المعتقلين الإداريين قبل فوات الأوان.ونشرت صحف هذا اليوم مطالبة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بضرورة مساءلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإيفاد بعثة تحقيق دولية بخصوص الجرائم الممنهجة المتواصلة ضد الأسرى الفلسطينيين، خاصة في ظل استمرار تفشي وباء "كورونا" وما ترتبه قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان من اعتبارات وتدابير ومتطلبات.وتحدثت صحف فلسطين عن دعوة أكثر من مئة برلماني فرنسي من كل التوجهات السياسية، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى الاعتراف بدولة فلسطين وإلى فرض عقوبات دولية على مشروع الحكومة الإسرائيلية لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.وركزت الصحف على انتشار وباء "كورونا" في مختلف المحافظات الفلسطينية حيث تم تسجيل 419 إصابة جديد.وأخبرت صحف فلسطين دوليًا عن تطورات فيروس كورونا المستجدّ الذي أودى بوفاة 579 ألفاً و938 شخصاً في العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر.// انتهى //10:40ت م0024