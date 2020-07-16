الخليل 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليو 2020 م واساقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ، عدة مواقع في محافظة الخليل واعتقلت مواطنًا فلسطينيًا.وأفادت مصادر أمنية فلسطينية في الخليل، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت كامل محمد اقطيل من بلدة خرسا جنوب غربي الخليل، بعد تفتيش منزله والعبث بمحتوياته.وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي يطا، ودير سامت وسيرت دورياتها في الشوارع بطريقه استفزازية.// انتهى //10:48ت م0025