بروكسل 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليو 2020 م واسوجه رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل رسالة لقادة دول وحكومات الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين لحضور أعمال القمة الخاصة بخطة للخروج من جائحة كورونا والتي تجري يومي الجمعة والسبت في بروكسل.ويجتمع القادة الأوروبيون بشكل شخصي للمرة الأولى منذ اندلاع الجائحة في الشتاء الماضي.وقال رئيس المجلس الأوروبي في رسالته "إن جائحة كورونا أودت بحياة العديد من الأشخاص في جميع أنحاء أوروبا ووجهت ضربة خطيرة للاقتصاديات والمجتمعات وتواصل التأثير على الحياة اليومية للناس".وأضاف أن القمة يجب أن تركز جميع الجهود على بناء انتعاش مستدام وتحقيقا لهذه الغاية ، سيتم تخصيص أعمال القمة للإطار المالي المتعدد السنوات وخطة الانتعاش.وأشار إلى أن التوصل إلى اتفاق يتطلب العمل الجاد والإرادة السياسية من جانب الجميع وأنه حان الوقت لإيجاد حلول عملية والتوصل إلى اتفاق لتحقيق فائدة أكبر للجميع.وتبدأ القمة صباح الجمعة ومن المتوقع أن تستمر حتى يوم السبت وسط شكوك كبيرة ومضاربات في قدرة المجتمعين على بلورة توافق بين دولهم بشأن حجم خطة الإنقاذ المقترحة وحجم الموازنة الأوروبية المتعددة السنوات والتي تمتد إلى عام 2027م.// انتهى //10:52ت م0026