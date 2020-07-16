بيروت 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليو 2020 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بتخوف الأوساط السياسية والشعبية من الارتفاع الكبير في أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في ظل التمدد الوبائي وعجز الحكومة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشار الوباء في حين تتصاعد حدة الضغوط الاقتصادية والمعيشية من دون بروز أي حلول جذرية لمنع تفاقمها.وتحدثت عن استهداف عبوة لعربة عسكرية روسية خلال دورية مشتركة مع الجيش التركي في سوريا مما أدى إلى إصابة 3 جنود روس وعدة عسكريين أتراك.وأخبرت صحف الخميس عن إعلان السلطات الأمنية العراقية أمس عن تمكن القوات العراقية ‏وبعملية خاصة من قتل ما يسمى والي بغداد في تنظيم داعش الإرهابي عمر شلال عبيد الكرطاني ونائبه قتال المهاجر.ولفتت الانتباه إلى توجيه وزراء خارجية 11 دولة أوروبية أمس رسالة إلى الاتحاد الأوروبي طالبوا فيها بإعداد إجراءات لمنع إسرائيل من ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.وتطرقت إلى مداهمة الشرطة الألمانية أمس 20 منزلا وشركة في برلين، وذلك على خلفية جرائم مشتبه بها، تتعلق بالإرهاب والتطرف.وأوردت صحف بيروت إعلان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أمس أن الولايات المتحدة ستحظر منح تأشيرات دخول بعض موظفي شركة هواوي الصينية للاتصالات التي تتهمها واشنطن بالتجسس لحساب بكين.// انتهى //10:56ت م0027