الرياض 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليو 2020 م واسدعمت صحة الرياض مستشفى عفيف العام، بعدد من الكوادر الطبية ، شملت نخبة من الأطباء السعوديين في تخصص :(الطب النفسي والعصبي ، الجراحة العامة والمناظير ، جراحة الوجه والفكين)، إضافةً إلى دعمه أيضاً بعدد من الكوادر الفنية المتخصصة في التمريض وطب الطوارئ والمختبرات الطبية، وذلك بهدف تعزيز القدرة الاستيعابية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ودعماً لتحقيق خطط التوسع في مستوى العمليات الجراحية و الخدمة الطبية بشكل عام .وتأتي هذه الخطوة ضمن برنامج الطبيب الزائر، حيث أسهم إيجابياً في تحسين مستوى الخدمة للمستفيدين خلال النصف الأول من العام 2020 محققاً أهم الأهداف الرئيسة للبرنامج من خلال تقليص نسب الإحالات الطبية للمستشفيات المتخصصة بشكل كبير - ولله الحمد -، ُأطلق في نفس الفترة عدد من العيادات العادية والافتراضية في تخصصات مختلفة تضمنت :( عيادة المخ والأعصاب الباطني - الجراحي ، عيادة القلب ، عيادة المسالك البولية ، عيادة الأطفال ، عيادة الأنف والأذن والحنجرة ) .كما يجري العمل على رفع مستوى الخدمة الطبية في مجمع عيادات طب الأسنان الذي ُدشن تشغيله مطلع العام الحالي وذلك من خلال استقطاب الكوادر المتخصصة لتلبية احتياجات المستفيدين من خدماته .// انتهى //10:59ت م0028