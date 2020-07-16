أبوظبي 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليو 2020 م واسبحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس ، العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والتعاون المشترك في العديد من المجالات.كما بحث الجانبان خلال الاتصال مستجدات الأوضاع في المنطقة ، ومناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ، ومنها الأوضاع في ليبيا وعملية السلام في منطقة الشرق الأوسط.واستعرضا جهود البلدين لاحتواء تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".// انتهى //11:00ت م0029