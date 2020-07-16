القاهرة 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليو 2020 م واسأكد وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي أنه تم منح الضوء الأخضر لاتحاد كرة القدم المصري للموافقة على استضافة مباريات دوري أبطال أفريقيا خلال الفترة المقبلة.وقال صبحي: تم إرسال طلب رسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، بعد أن تم استشارة مسؤولي أستاذ القاهرة الذين أكدوا جاهزية أرض الملعب لخوض اللقاءات.وأضاف: تواصلت مع عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والأفريقي هاني أبو ريدة، ورئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري عمرو الجنايني، وقدمت لهم تسهيلات الموافقة على استقبال الأدوار النهائية لدوري الأبطال بما يتناسب مع الإجراءات الاحترازية لجمهورية مصر، ضمن خطة مواجهة فيروس كورونا المستجد.وكانت الكاميرون اعتذرت رسميًا عن عدم استضافة مباراتي الدور قبل النهائي لدوري الأبطال وكذلك المباراة النهائية بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.ويلتقي الأهلي المصري مع الوداد البيضاوي المغربي، في حين يواجه الزمالك المصري فريق الرجاء البيضاوي المغربي في المربع الذهبي للبطولة في سبتمبر القادم، حيث يقام الدور قبل النهائي من لقاء واحد بدلًا من مباراتي (ذهاب وعودة)، على أن يتأهل الفائزان للنهائي، الذي سيقام من مباراة واحدة للمرة الأولى في تاريخ المسابقة.// انتهى //11:01ت م0031