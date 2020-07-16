روما 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليو 2020 م واستعادل فريق يوفنتوس بصعوبة مع مضيفه ساسولو 3-3، ضمن منافسات المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الإيطالي.وتقدم يوفنتوس منذ الدقيقة الـ (5)، عن طريق لاعبه البرازيلي دانيلو لويز، قبل أن يضيف الأرجنتيني جونزالو هيجواين الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة (12)، وفي الدقيقة (29) سجل جوسيب ديوريسيتش هدف تقليص الفارق لساسولو، قبل أن يضيف زميله دومينكو بيراردي التعادل في الدقيقة (51)، واختتم فرانشيسكو كابوتو الهدف الثالث لساسولو في الدقيقة (54)، ليدرك البرازيلي أليكس ساندرو التعادل ليوفنتوس في الدقيقة (64).وبهذه النتيجة رفع يوفنتوس رصيده إلى 77 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة، متقدمًا بفارق سبع نقاط عن أتالانتا صاحب المركز الثاني، فيما يحتل ساسولو المركز الثامن برصيد 47 نقطة.// انتهى //11:05ت م0033