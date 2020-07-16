لندن 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليو 2020 م واسأعلن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "إيفاب" أمس، تمديد العمل بقانون التبديلات الخمسة حتى نهاية موسم 2020-2021، بسبب فيروس كورونا المستجد.وأشار المجلس الذي يحدد قوانين كرة القدم في بيان على موقعه الرسمي أن هذه الاجراءات تم اتخاذها بسبب التغييرات الحاصلة في نهاية موسم 2019-2020، وتأخير بداية الموسم المقبل من حيث تكثيف عدد المباريات لتعويض فترة التوقف، وسيكون لكل بطولة محلية أو مسابقة دولية خيار تطبيق القانون الجديد أو الإبقاء على قانون التبديلات الثلاثة على مدى الدقائق التسعين للمباراة.وأتاح قانون التبديلات الخمسة الصادر في 8 مايو الماضي للأندية إجراءها على ثلاث فترات في المباراة باستثناء استراحة ما بين الشوطين.يذكر أن الاتحاد الدولي (فيفا) أشار إلى أن "أسباب التعديل المؤقت لا تزال سارية، ومن المرجح أن تستمر حتى 2021، بسبب عوامل مختلفة أبرزها: بعض المسابقات التي استؤنفت في 2021 سيكون لها فترة تحضير أقصر قبل مطلع الموسم المقبل.// انتهى //11:54ت م0049