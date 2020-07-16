جدة 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليو 2020 م واس.نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم ، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية ، على عددٍ من المحافظات بمنطقة مكة المكرمة تشمل بحرة ، والليث ، والقنفذة ، وخليص ، والكامل ، والعرضيات والأجزاء الساحلية .وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة السابعة مساءً .// انتهى //11:54ت م0050