عام / " الأرصاد" تنبه من نشاط للرياح والأتربة المثارة على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة
الخميس 1441/11/25 هـ الموافق 2020/07/16 م واس
جدة 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليو 2020 م واس.
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم ، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية ، على عددٍ من المحافظات بمنطقة مكة المكرمة تشمل بحرة ، والليث ، والقنفذة ، وخليص ، والكامل ، والعرضيات والأجزاء الساحلية .
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة السابعة مساءً .
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