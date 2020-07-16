جيزان 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليه 2020 م واسأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد ، تشمل محافظات الداير بني مالك، و الريث، و العارضة، و فيفا، و هروب .كما نبهت الهيئة بنشاط في لرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على منطقة جازان ، تشمل مدينة جيزان ، ومحافظات أبو عريش ، و احد المسارحة ، و الدرب ، الحرث ، و الدرب ، و الطوال ، و بيش ، و صامطة ، و صبيا ، وضمد ، وفرسان .وبينت الهيئة أن الحالة ستستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الـ 8 مساءً .// انتهى //12:03ت م0051