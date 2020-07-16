الجزائر 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليو 2020م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم، باستمرار وتيرة انتشار وباء فيروس كورونا في كامل مناطق الجزائر، محولا إياها إلى بؤر جديدة مثلما هو الحال بالنسبة إلى مدينتي سطيف وبسكرة في شرق البلاد، لافتة إلى إعلان الناطق باسم لجنة رصد الوباء، أمس، تسجيل 554 إصابة مؤكدة جديدة خلال 24 ساعة الماضية.وتحدثت عن تقديم رئيس الحكومة التونسي إلياس الفخفاخ، أمس، استقالته للرئيس قيس سعيد، الذي سيلجأ بموجب الدستور إلى تعيين شخصية أخرى لتشكيل حكومة جديدة في فترة لا تتجاوز الشهرين، مخبرة عن أن الرئيس التونسي نصح الفخفاخ بالاستقالة بعد تلقيه مذكرة لسحب الثقة منه موقعة من أغلبية نواب البرلمان.ونقلت تصريحات رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، ومندوب السنغال الدائم لدى الأمم المتحدة، شيخ نيانغ، أن إسرائيل تسعى إلى تسوية المسألة الفلسطينية بشكل أحادي، مشيرا إلى أن ظروف حياة الفلسطينيين في الأرض المحتلة تتواصل في التدهور وما يزيد الأمر سوءا هو التلويح بالضم وحالة عدم اليقين الاقتصادي جراء جائحة فيروس كورونا.وأشارت في تقارير أخرى، إلى أن عدة دول تتجه نحو إعادة فرض الحجر على عشرات ملايين الأشخاص، مثلما هو الحال في الهند، وإعلان شركة "موديرنا" الأمريكية لصناعة الأدوية، عن قرب الانتهاء من اختراع لقاح ضد الفيروس بعد إطلاق المرحلة النهائية من التجارب السريرية.// انتهى //12:13ت م0054