تبوك 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليو 2020 م واسسلم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر وكيل وزارة الإسكان للدعم السكني وخدمة المستفيدين عدداً من الفلل السكنية للمستفيدين في مشروع " إسكان تبوك " للوحدات السكنية الجاهزة.واطلع سموه عبر جولة ميدانية برفقة وكيل الوزارة المساعد للأراضي والشؤون الفنية المهندس عبد الله بن سعود الحماد ومدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة المهندس إسماعيل المسعودي على مكونات الوحدة من الداخل والمكونة من طابقين ذات الغرف الخمس بمنافعها .من جانبهم عبر عدد من المستفيدين عن سعادتهم باستلام وحداتهم السكنية ضمن مشروع إسكان تبوك الذي يوفر 901 وحدة سكنية جاهزة مع تكامل أعمال البنية التحتية وتوافر مواقع مخصصة للمرافق الخدمية المتنوعة والمتضمنة جامع كبير و 4 مساجد وموقع خاص للتعليم وموقع اخر لوزارة الصحة .// انتهى //12:21ت م0055