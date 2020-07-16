عام / سمو نائب أمير منطقة حائل يستقبل مدير عام الشؤون الصحية ‏بالمنطقة ويتسلم النسخة الثانية من تقرير مركز القيادة والتحكم بصحة ‏حائل لمواجهة جائحة كورونا ‏

الخميس 1441/11/25 هـ الموافق 2020/07/16 م واس
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حائل 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليو 2020 م واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن ‏عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل بمكتب سموه اليوم، مدير عام الشؤون ‏الصحية بمنطقة حائل الدكتور حمود الشمري الذي قدم لسموه النسخة ‏الثانية من التقرير الخاص بمركز القيادة والتحكم بصحة حائل لمواجهة ‏جائحة كورونا في المنطقة.‏
وأثنى سمو نائب أمير منطقة حائل على الجهود التي تبذلها وزارة الصحة ‏للحد من تفشي فايروس كورونا المستجد وعلى العمل التكاملي بين مختلف ‏الجهات الخدمية والأمنية بالمنطقة . ‏
من جهته أعرب مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل عن شكره لسمو ‏أمير المنطقة وسمو نائبه على ما تجده الكوادر الصحية من دعم ومساندة ‏‏, مؤكداً حرصه وزملائه على مضاعفة الجهود ومواصلة خدماتهم لأبناء ‏المنطقة والمقيمين فيها حتى زوال هذه الجائحة - بإذن الله - .‏
‏// انتهى //
12:22ت م
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