عام / سمو نائب أمير منطقة حائل يستقبل مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة ويتسلم النسخة الثانية من تقرير مركز القيادة والتحكم بصحة حائل لمواجهة جائحة كورونا
الخميس 1441/11/25 هـ الموافق 2020/07/16 م واس
حائل 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليو 2020 م واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل بمكتب سموه اليوم، مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل الدكتور حمود الشمري الذي قدم لسموه النسخة الثانية من التقرير الخاص بمركز القيادة والتحكم بصحة حائل لمواجهة جائحة كورونا في المنطقة.
وأثنى سمو نائب أمير منطقة حائل على الجهود التي تبذلها وزارة الصحة للحد من تفشي فايروس كورونا المستجد وعلى العمل التكاملي بين مختلف الجهات الخدمية والأمنية بالمنطقة .
من جهته أعرب مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل عن شكره لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على ما تجده الكوادر الصحية من دعم ومساندة , مؤكداً حرصه وزملائه على مضاعفة الجهود ومواصلة خدماتهم لأبناء المنطقة والمقيمين فيها حتى زوال هذه الجائحة - بإذن الله - .
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