حائل 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليو 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن ‏عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل بمكتب سموه اليوم، مدير عام الشؤون ‏الصحية بمنطقة حائل الدكتور حمود الشمري الذي قدم لسموه النسخة ‏الثانية من التقرير الخاص بمركز القيادة والتحكم بصحة حائل لمواجهة ‏جائحة كورونا في المنطقة.‏وأثنى سمو نائب أمير منطقة حائل على الجهود التي تبذلها وزارة الصحة ‏للحد من تفشي فايروس كورونا المستجد وعلى العمل التكاملي بين مختلف ‏الجهات الخدمية والأمنية بالمنطقة . ‏من جهته أعرب مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل عن شكره لسمو ‏أمير المنطقة وسمو نائبه على ما تجده الكوادر الصحية من دعم ومساندة ‏‏, مؤكداً حرصه وزملائه على مضاعفة الجهود ومواصلة خدماتهم لأبناء ‏المنطقة والمقيمين فيها حتى زوال هذه الجائحة - بإذن الله - .‏‏// انتهى //12:22ت م0056