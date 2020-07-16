بريدة 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليو 2020 م واسأطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم ممثلة في إدارتي التدريب والابتعاث " بنين - بنات " 70 برنامجاً تدريبياً "عن بعد" ضمن برامج التطوير المهني الصيفي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية لعام ١٤٤١هـ .واعتمدت إدارة التدريب والابتعاث بالقطاعين 28 برنامجاً تدريبياً للبنين بمجموع ساعات تتجاوز 332ساعة تدريبية يقدمها 15مدرباً، و42 برنامجاً تدريبياً للبنات بمجموع ساعات تتجاوز 320ساعة تدريبية تقدمها ٢٠ مدربة ، تستهدف 4200 مستفيدة .وأوضح المدير العام للتعليم بالقصيم محمد الفريح أن برامج التطوير المهني التعليمي الصيفية تقدم برامج تطويرية نوعية للمعلمين والمعلمات بما يتوافق مع احتياجاتهم وتخصصاتهم، لتنمية وتطوير مهاراتهم وقدراتهم واستثمار أوقات الصيف في الارتقاء بأدائهم التعليمي، مشيداً بالدافعية والإيجابية لدى المتدربين والمتدربات من خلال التسجيل والانضمام لبرامج ‫التدريب الصيفي، مثمناً جهود القائمين على البرامج وفريق العمل بإدارتي التدريب والابتعاث للبنين والبنات على حسن الإعداد والتنظيم لتنفيذ هذه البرامج بما يحقق أهدافها.وبين مدير إدارة التدريب والابتعاث بتعليم القصيم “بنين” محمد الربيش أن التطوير المهني الصيفي يقدم برامج تطويرية نوعية ، مؤكداً بأن التدريب عن بعد يأتي اتساقاً مع رؤية المملكة 2030 التي تدعم هذا التوجه التقني وتلبيةً لمتطلبات المرحلة الحالية لمواجهة انتشار وباء كورونا “كوفيد – 19” ،بهدف رفع مستوى كفاءة التطوير المهني واستدامته بين أوساط شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية بالمنطقة وزيادة دافعيتهم في تحديث وتجويد مهاراتهم، وتحسين أدائهم المهني.من جانبه أفادت مديرة إدارة التدريب والابتعاث بتعليم القصيم " بنات " بشرى العنزي أن البرامج التدريبية الصيفية عن بعد تناولت عدة مجالات تدريبية منها القيادة وطرائق التدريس والاختبارات الدولية والمختبرات، والتقنية والتربية الخاصة والتخطيط والطفولة المبكرة ، تلبية لاحتياجات شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية ورفع مستوى الأداء المهني في ضوء المعايير المهنية للمساهمة في تحسين نواتج التعلم .// انتهى //12:30ت م0062