الدمام 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليو 2020 م واساختتم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية ممثلاً بالوحدة البيطرية بالدمام اليوم البرنامج التدريب الصيفي لطلبة كلية الطب البيطري لهذا العام، وذلك في إطار التعاون المشترك بين الوزارة البيئة والجامعات في مجال التعليم والتدريب.وتضمن البرنامج التدريبي تطبيقاً عملياً عن ممارسة الطب والعلاج للحيوانات التي ترد العيادة البيطرية، وإجراء العمليات الجراحية الطارئة، وكيفية سحب العينات اللازمة لمختبر التشخيص البيطري، إلى جانب التدريب على طرق مكافحة الأمراض الوبائية والمعدية وفق برنامج التحصينات اللازمة السنوية والمعدة من قبل الوزارة.وشمل جدول التدريب زيارات ميدانية لمشاريع الإنتاج الحيواني واسطبلات الخيل، وأسواق الماشية والمسلخ المركزي، وكذلك زيارات لمركز أبحاث الثروة السمكية بالقطيف والمنشأة البيطرية، لاكساب المتدرب تطبيقاً عملياً على مهام ودور الطبيب البيطري.وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس عامر بن علي المطيري، أن التعاون المستمر بين الوزارة والجامعات يهدف إلى رفع المهارات للمتدربين واكتساب المعارف من خلال العمل العيادي والميداني وطرق التعامل مع المستفيدين، من أجل تهيئة المتدربين لسوق العمل وخلق فرص وظيفية، مؤكدا حرص الفرع ومكاتبه والوحدات التابعة له على التعاون مع جميع الجهات الحكومية والأهلية بما فيه الصالح العام في مجال التدريب وغيره من الأنشطة والفعاليات.// انتهى //13:24ت م0082