الرياض 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليو 2020 م واسينظم المركز السعودي لاستطلاعات الرأي الثلاثاء المقبل، ندوة افتراضية عبر الاتصال المرئي عن "الرأي العام ودوره في مكافحة جائحة فيروس كورونا "، بمشاركة عدد من المختصين في المركز.وستتناول الندوة، جانب من نشأة استطلاعات الرأي العام، مروراً بمؤسسة غالوب حتى العصر الحديث، إلى جانب عدة محاور من أهمها: أهمية تعزيز ثقافة استطلاع الرأي العام لدى المجتمع ودور مراكز استطلاعات الرأي العام في دعم وتعزيز الجهود الحكومية المتعلقة بمكافحة جائحة فيروس كورونا، وتقدير المصابين بفيروس كورونا من خلال الإحصاء المرتبط باستطلاعات الرأي العام.وسيشارك في الندوة الافتراضية التي ستبث عبر القناة الرسمية للمركز السعودي لاستطلاعات الرأي على يوتيوب في تمام الساعة الثامنة مساءً، المستشار والمشرف العام على التحليل الإحصائي في المركز السعودي لاستطلاعات الرأي الدكتور محمد الشهراني ، و المتخصصة في العلوم والدراسات الاجتماعية، عضو اللجنة العلمية في المركز الدكتورة طرفة الزيد، والأكاديمي والمستشار الإعلامي وعضو اللجنة العلمية في المركز الدكتور محمد العنزي، والمتخصص في العلوم السياسية وعضو اللجنة العلمية في المركز الدكتور مثال المطيري، حيث ستستعرض الندوة أبرز الإسهامات التي قدمها المركز السعودي لاستطلاعات الرأي في مكافحة فيروس كورونا في المملكة.// انتهى //13:27ت م0084