برلين 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليو 2020 م واسأعلنت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم (دي أف أل)، عودة جزئية لجماهير الملاعب في الموسم المقبل، وفق توجيهات محددة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.وأرسلت الرابطة دليلًا، تم تقييمه من وزير الصحة الألماني، لأندية الدرجتين الأولى والثانية للمساعدة على تقديم أفكار وخطط من أجل السماح للجماهير بالعودة إلى الملاعب".وشددت وزارة الصحة الألمانية أن الالتزام بأعلى معايير الحماية من العدوى هو مطلب أساسي للسماح بعودة المشجعين إلى المباريات"، مع خفض عدد الجماهير من أجل ضمان الحفاظ على مسافة آمنة بين المشجعين، وكذلك تقديم خطط للدخول والخروج الآمن من الملعب".علمًا أن الموسم القادم من "البوندسليغا" ينطلق في 18 سبتمبر، على أن ينتهي في 22 مايو 2021.// انتهى //13:27ت م0085