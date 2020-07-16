جدة 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليو 2020 م واستنظم مكتبة الملك فهد العامة بجدة غداً ، دورة تدريبية عن بُعد بعنوان "مهارات إدارة الضغوط الحياتية " ، بالتعاون مع الوقف العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز .وتتناول محاور الدورة التي تقدّمها الدكتوره فاطمه الجاوي : نظرية الضغط النفسي ، وكيف تتكون الضغوط ، وأنواع الضغوط وأسبابه ، والعوامل المساعدة على زيادة ثأثير الضغوط على الصحة النفسية ، والتطرق للعوامل التي تؤثر على الإستجابة للضغوط ، بالإضافة إلى شرح ميكانيكية عمل الضغط النفسي واستجابة الجسم ، وكيف تتصدى لتلك الضغوط ، وتناوُل استراتيجية التعامل مع الضغوط .ودعت المكتبة المهتمين من الجنسين إلى المشاركة في الدورة المحددة من الساعة الخامسة وحتى التاسعة مساءً .// انتهى //13:30ت م0086