ثقافي / "مهارات إدارة الضغوط الحياتية " دورة تدريبية بمكتبة الملك فهد العامة بجدة غداً
الخميس 1441/11/25 هـ الموافق 2020/07/16 م واس
جدة 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليو 2020 م واس
تنظم مكتبة الملك فهد العامة بجدة غداً ، دورة تدريبية عن بُعد بعنوان "مهارات إدارة الضغوط الحياتية " ، بالتعاون مع الوقف العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز .
وتتناول محاور الدورة التي تقدّمها الدكتوره فاطمه الجاوي : نظرية الضغط النفسي ، وكيف تتكون الضغوط ، وأنواع الضغوط وأسبابه ، والعوامل المساعدة على زيادة ثأثير الضغوط على الصحة النفسية ، والتطرق للعوامل التي تؤثر على الإستجابة للضغوط ، بالإضافة إلى شرح ميكانيكية عمل الضغط النفسي واستجابة الجسم ، وكيف تتصدى لتلك الضغوط ، وتناوُل استراتيجية التعامل مع الضغوط .
ودعت المكتبة المهتمين من الجنسين إلى المشاركة في الدورة المحددة من الساعة الخامسة وحتى التاسعة مساءً .
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13:30ت م
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