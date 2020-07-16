الدمام 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليو 2020 م واساستقبل فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية خلال الأسبوعين الماضيين من الشهر الجاري عدد 25052 مكالمة هاتفية لطلب الخدمة الإسعافية، منها 4692 بلاغا إسعافيا لحالات مرضية وحالات حوادث، و 226 بلاغا إسعافيا عن طريق تطبيق أسعفني.وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة بالمنطقة الشرقية أن الخدمة الطبية الإسعافية اشتملت على 260 بلاغًا لحالات ناتجة عن حوادث مرورية و30 بلاغًا لحالات ناتجة عن حوادث دهس و60 بلاغا لحالات ناتجة عن انقلاب مركبات و 946 بلاغا لحالات مرضية و 1827 بلاغًا لحالات مرض معدي و 153 بلاغا لحالات سقوط و91 بلاغًا لحالات نتجت عن حرائق و6 بلاغات لحالات غرق و10 بلاغات لحالات احتجاز و بلاغ واحد لحالة بتر و 5 بلاغات لحالات اختناق و7 بلاغات لحالات نتيجة حروق و92 بلاغًا لحالات أزمة قلبية و99 بلاغًا لحالات غيبوبة و379 بلاغًا لحالات إغماء و331 بلاغًا لحالات أزمة تنفسية.وتضمنت 43 بلاغًا لحالات نزيف و13 بلاغًا لحالات ولادة و18بلاغًا لحالات تسمم بالابتلاع و9 بلاغات لحالات تسمم باللدغ و 4 بلاغات لحالات إصابة عمل و61 بلاغًا لحالات توقف قلب وتنفس و21 بلاغا لحالات اشتباه جلطة دماغية و حالة واحدة لحالة ناتجة عن تسرب غاز و10 بلاغات لحالات ناتجة عن استعمال آلة حادة و4 بلاغات لحالات تشنج حراري وبلاغين لحالات تسمم بالاستنشاق وبلاغين لحالات صعق كهربائي وغيرها من الحالات الإسعافية الأخرى.كما تم تقديم الخدمة الطبية الإسعافية لـ 1740حالة أسعفت على الفور بالمستشفيات بالمنطقة الشرقية، كما قدمت الخدمة الطبية الإسعافية لـ 2926 حالة بالموقع، في حين بلغت حالات الوفاة نتيجة بلاغات الحوادث والحالات المرضية 127وفاة.// انتهى //13:35ت م0089