جازان 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليو 2020 م واسنظمت غرفة جازان عبر تطبيق زوم أمس، لقاءً تعريفيًا بمبادرات هيئة تنمية الصادرات السعودية، بحضور أمين عام الغرفة الدكتور ماجد الجوهري، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات المفتوحة التي تنظمها الغرفة في إطار تعزيز استمرار التواصل بين الجهات الحكومية المعنية وأصحاب الأعمال، وتمشيًا مع الجهود الحثيثة التي أطلقتها الدولة -حفظها الله- لتخفيف الآثار الاقتصادية المترتبة على الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا.واستعرض أمين عام هيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس صالح بن شباب السلمي -خلال اللقاء-، آليات الاستفادة من برامج ومبادرات هيئة تنمية الصادرات السعودية لدعم القطاع الخاص في مواجهة الآثار الاقتصادية المترتبة على الإجراءات الاحترازية لانتشار فيروس كورونا، متطرقاً اللقاء إلى التصدير كأحد أبرز التوجهات التنموية للمملكة حيث يعد أهم المؤشرات التي تدل على التطور ويعكس مدى نمو الاقتصاد وتأثيره العالمي.وقال السلمي: "إن هيئة تنمية الصادرات السعودية لدعم القطاع الخاص تعمل على عدد من المبادرات من منطلق الإستراتيجية الوطنية للتصدير، كمبادرة بنك الاستيراد والتصدير، مبادرة "صنع في السعودية"، ومبادرة المكاتب الدولية"، مشيراً إلى أن الهيئة ستواصل العمل_ عن بعد _عبر منظومة رقمية بنفس الكفاءة والفاعلية عبر الموقع الإلكتروني: www.saudiexports.sa ، والبريد الإلكتروني: CC@saudiexports.sa ، والرقم الموحد 920007355.وفي ختام اللقاء، فُتح المجال للمداخلات والاستفسارات من قبل أصحاب الأعمال وممثلي القطاع الخاص، التي تركزت حول مبادرات وبرامج دعم القطاع الخاص في هذه الظروف الحرجة وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي، إلى جانب المناقشات حول دور هيئة تنمية الصادرات السعودية في ظل أزمة فيروس كورونا.// انتهى //13:39ت م0091